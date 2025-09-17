La scoperta dagli scavi. Risale a 11mila anni fa

Un accampamento di cacciatori di 11mila anni fa. Era sotto terra, nell’area dove sta nascendo la scuola Fermi, a due passi dal comune. Una scoperta pazzesca, fatta nella primavera 2024, a tre metri di profondità, durante lo scavo. Il ritrovamento è stato effettuato dall’archeologo incaricato dell’assistenza; ha notato delle piccole zone arrossate dal fuoco insieme a strumenti in selce e a qualche osso. Gli archeologi, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, hanno eseguito e concluso lo scavo di emergenza.

Dalle indagini, continuate poi in laboratorio, è emersa la testimonianza di un passato remoto. Secondo la datazione al C14 eseguita su alcuni carboni ci troviamo infatti nel periodo tra 9024 e 8828 avanti Cristo. I primi risultati delle ricerche effettuate per il sito mesolitico di Scandicci saranno presentati al convegno internazionale Meso2025 in corso all’Università di Ferrara. Il gruppo di lavoro, coordinato da Ursula Wierer, funzionaria archeologa della Soprintendenza di Firenze, è composto da Patrizio Balli e Federica Biagiotti (entrambi archeologi freelance), Francesco Boschin e Jacopo Crezzini (entrambi Università di Siena), Andrea Capotorti (Geosol, Siena) e Xabier Gonzàlez Muro (Università di Bologna). I Mesolitici "scandiccesi", scheggiavano ciottoli in selce per realizzare strumenti. Sono stati trovati anche frammenti piccoli, che venivano montati sulle aste delle frecce per aumentarne il potere letale. Frammenti di ossa abbandonate intorno al focolare indicano che le prede portate nell’accampamento venivano macellate e disossate, anche per il recupero delle pelli.