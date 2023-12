La scommessa delle rinnovabili. Comunità energetiche al via. In campo cittadini e imprese. Stop a 4.500 tonnellate di Co2

Il progetto delle comunità energetiche rinnovabili e solidali entra nel vivo nei Quartieri 4 e 5.

Le ’Cer’ sono associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, imprese che si riuniscono per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale: è dunque un ottimo modo per diffondere al meglio le rinnovabili, ridurre le emissioni e, potenzialmente, ridurre il costo delle bollette. Non poco per Firenze.

Per passare dalle parole ai fatti è ora aperta la fase della manifestazione di interesse di cittadini, imprese e associazioni per aderire al percorso di costituzione: si potrà fare domanda fino al 19 gennaio, sul sito del Comune o agli Urp dei due quartieri, compilando un form e allegando una bolletta. L’obiettivo è coinvolgere oltre 60 tetti di edifici pubblici - come scuole, ma pure impianti sportivi - per oltre 143mila metri quadrati: grazie a queste Cer, una volta a regime, la stima è di un risparmio fino a 4.436 tonnellate di Co2 l’anno, pari all’azione di stoccaggio di circa 37mila alberi in un anno. Gli impianti a regime produrrebbero benefici economici, tra incentivi e risparmi, al netto dei costi di gestione e manutenzione, per circa 1,2 milioni di euro (di questi solo 650mila euro sono incentivi) che potrebbero andare anche ad abbassare le bollette. Si parla di un risparmio energetico degli edifici coinvolti di 160mila euro. I cittadini saranno così protagonisti della svolta ambientale, a costo zero: non è infatti richiesto alcun tipo di contributi per una iniziativa che il Comune ha studiato insieme a Fondazione Cr Firenze. L’investimento richiesto per installare gli impianti e i sistemi di misurazione e controllo sulle due Cer ammonta a circa 12 milioni di euro: l’obiettivo è intercettare quanti più fondi pubblici possibile per la realizzazione degli impianti, anche grazie ai bandi della Regione. Una volta raccolte le manifestazioni di interesse il Comune, tramite il supporto di Sinloc, selezionerà i partecipanti sia valorizzando la miglior corrispondenza dei profili di consumo energetico rispetto alla produzione da fonti rinnovabili disponibili all’interno della Cer, sia in base a criteri socio-economici: sarà garantita all’interno della Cer una quota di soggetti (cittadini) che godono di bonus energia o sociali e la rappresentanza delle diverse categorie di partecipanti (per esempio commercianti, artigiani, residenziali, industrie).

Saranno quindi raccolte le adesioni e scelte le forme giuridiche delle due Cer, che a quel punto potranno entrare in funzione, previa approvazione da parte del Governo (si spera il prima possibile) dei decreti attuativi della normativa europea. L’assessore all’ambiente Andrea Giorgio ha definito le Cer "una autentica rivoluzione per la transizione ecologica della città", per il direttore generale di Fondazione Cr Firenze Gabriele Gori si tratta di "un passo importante per ambiente e territorio".

Niccolò Gramigni