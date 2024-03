La sanità pubblica bene da tutelare

Duemilatrecento sanitari sono stati aggrediti da soggetti impazienti nel 2023. Quattrocentosettantotto le aggressioni fisiche nell’ambito dello stesso anno. Nel 2022 le aggressioni furono 1258. Ottocentodiciassette gli episodi di violenza denunciati nel 2021. Un’escalation praticamente inarrestabile di violenze ai danni di medici e infermieri, soprattutto nei pronto soccorso. Strana situazione: chiunque si precipita all’ospedale vuole essere visitato subito. Non accettano che siano i medici a decidere i livelli di urgenza. È pur vero che ci sono liste di attesa lunghe per esami particolari e interventi chirurgici. Ma qui si tratta di altra cosa: di chi pretende che un pronto soccorso sia immediatamente a sua disposizione. Strano Paese l’Italia, dove i pazienti si sono trasformati in molti casi in impazienti violenti, dove a votare per le amministrazioni locali o per il Parlamento va poco più della metà degli elettori, il che vuol dire che c’è una bella fetta di fiorentini e di italiani disinteressati al bene comune, e dove c’è un’evasione fiscale di oltre cento miliardi di euro a danno anche degli ospedali pubblici. Quindi il senso civico manca in ogni situazione. Brutta storia che racconta il disagio mentale e la crisi esistenziale di moltissimi cittadini.

C’è nella sanità, però, anche un problema di organizzazione. Il pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi funziona bene e in modo sostanzialmente ordinato. I medici e gli infermieri sono totalmente a disposizione dei malati, disponibili e rapidi: ma quale è il segreto della medicina d’urgenza di questo ospedale? Il direttore professor Stefano Grifoni ha predisposto nei casi più complessi, che prima di inviare un malato in un reparto ospedaliero, debba essere fatta una diagnosi, la più precisa possibile, per evitare errori di collocamento e inutili sovrapposizioni. Poi sono necessari anche ambienti accoglienti, come nel caso di Careggi. Ambienti ben arredati e sorvegliati, impediscono psicologicamente ai violenti di dare in escandescenze. Per questa ragione la Regione deve fare di tutto per trattenere il professor Grifoni per l’organizzazione degli ospedali, evitando che, con il prossimo pensionamento, si disperda una preziosa esperienza.