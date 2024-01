La Sancasciaense è super. Cubino mantiene la vetta

Nel girone C di Prima categoria in testa grande equilibrio con le prime tre in un punto. La Folgor Calenzano pareggia 1-1 in casa con il Csl Prato. I gol nel primo tempo con vantaggio degli ospiti e pari del Calenzano al 45’ di Vastola. Secondo il Cerbaia a un punto con l’ 1-1 in trasferta in casa dell’Atletica Castello. Cerbaia in vantaggio, ma raggiunto nella ripresa. I pratesi battono 2-0 il Quarrata e raggiungono il Cerbaia. Prestazione di autorità della Sancianese che sconfigge la Nuova Novoli 3-2 con gol decisivo di Lumachi e conquista tre punti. Sancascianese: Minò, Corsinovi, S. Casini, Migliorini, Tongiani, Pratesi, Ristori (72’ Ricceri), Sandroni, Fanfani (72’ Magistri), Petracchi (84’ Miceli), Lumachi. A disp. Collini, P. Casini, Baravelli, Guarducci, Piazzini. All. Tramacere Falco. Novoli: Fattori, Proietti (45’ Segoni), Nigi, Pratesi, Arrighi, Verdi (79’ Bandini), Castrogiovanni (59’ Faustini), Giuntini, Vanni, De Tellis, Lorenzetti. A disp. Ballerini, Bellini, Brocchi, De Vita, Duradoni, Ferraioli. All. Andrea Lampredi. Reti: 5’ Petracchi, 26’ Castrogiovanni, 35’ Corsinovi, 63’ Nigi, 78’ Lumachi.

La Ginestra vince3-2 sul campo del Barberino Tavarnelle. Gambassi batte Isolotto 3-0 con reti di Rosi su rigore, Bagnoli i Fontanelli su rigore. Finiscono e in parità per 1-1 Amici Miei-Casale Fattoria e Albacarraia-Banti Barberino, quest’ultima con gol al 43’ Fedi per i locali e 44’ Chendi per gli ospiti.

Nel girone D pareggiano le prime due. La capolista Cubino fa 0-0 con il Chianti Nord. Padroni di casa che recriminano per una traversa e poi si salvano grazie a una respinta sulla linea a portiere battuto. Cubino: Allegranti, Khodin (66′ Bussotti), Gelli, Leggiero (66′ Ruggiero), Salvarezza, Martini, Cantini (63′ Marzoli), Conti, Schenone, Tacchi, Chiesi (73′ Masi). A disp. Cosentino, Pampaloni, Straccali, Romagnoli, Mecatti. All. Jacopo Bonciani. Chianti Nord: Magnelli, Danieli, M. Fortunati, Piccini, N. Fortunati (68′ Piazzini), Paoli, Frassineti (84′ Papini), Fusi (66′ Dosso), Calamandrei (74′ Fiumi), N. Spiga (65′ Cordini), Virgili.

Anche il Reggello chiude a reti inviolate a San Clemente. Il Galluzzo supera 4-0 il San Godenzo: al 55’ Galli, al 61’ Paoletti, all’85’ e 91’ Ponziani. L’Incisa vince in rimonta 4-1 contro lo Sporting Arno con reti dei locali di Rotesi, doppietta di Bencivenni e Tortoriello. Il Belmonte ottiene un punto con lo 0-0 sul campo della Castelnuovese e terminando in dieci uomini. Ad inizio gara annullato un gol di Bini. Colpi di coda a sorpresa per Casellina e Rignanese con due prestazioni maiuscole. Il Casellina fa sua la partita a Levane in rimonta per 3-1: vantaggio del Levane con Kuqi e poi il Casellina piazza tre gol d’autore con Gorini, Butera e Bernocchi. Tre punti della Rignanese che vince 2-1 col Vaggio Pian di Scò.

Francesco Querusti