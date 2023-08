La salma di Fabrizio Sventer non farà rientro a Scandicci prima del fine settimana

La salma di Fabrizio Sventer, il 79enne scandiccese morto sul colpo due giorni fa per un tamponamento mentre era in sella alla sua bicicletta sulla strada che collega Piombino a Riotorto, non potrà fare rientro a Scandicci, con tutta probabilità, prima del fine settimana. Il magistrato ha infatti disposto l’esame autoptico e occorrerà seguire l’iter, intanto sono già state avviate le pratiche necessarie con i volontari della Pubblica Assistenza per il trasferimento. Sventer, che si trovava in vacanza con la famiglia al villaggio Mare Verde, era un volontario storico dell’Humanitas di Scandicci: era attivo come autista di ambulanza, servizio che faceva da anni con grande dedizione nel turno del mercoledì. E proprio lo scorso anno, in occasione del 125° anniversario della fondazione dell’associazione, aveva ricevuto la medaglia d’oro come benemerito del servizio.