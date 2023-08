La Romea Senese è più accessibile Ora i disabili viaggiano in joelette

Una via da percorrere tutti quanti, anche i diversamente abili. La via Romea Senese diventa accessibile a passeggiate in joelette, una carrozzina fuoristrada monoruota. A provare la strada a San Casciano il campione nazionale di scherma paralimpica, il senese Alberto Morelli accompagnato da Carlo Volpe e Remo Silei, residenti nel Chianti con disabilità o mobilità ridotta. Con loro i sindaci Roberto Ciappi (San Casciano) e coordinatore dell’Ambito turistico Chianti, e David Baroncelli (Barberino Tavarnelle), insieme a Giuseppe Stiaccini, vicesindaco di Castellina, supportati da un nutrito gruppo di appassionati di trekking. Il progetto dei Comuni chiantigiani è stato finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale nell’ambito del bando Fermenti. Responsabile del progetto Vito De Meo, in collaborazione con il Fee e il Gruppo Trekking Senese ng Senese. "Un’esperienza straordinaria – ha detto Morelli –. Ho toccato con mano una realtà rurale, già attraversata più volte con le stampelle nella mia carriera universitaria. Questo rende possibile anche alle persone meno dinamiche di vivere un’esperienza altrimenti impraticabile. E ancora una volta ho respirato l’armonia del Chianti, attraversando alcuni dei sentieri più belli del mondo".

Andrea Settefonti