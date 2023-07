La Romanina all’arena del Fossato

Si apre la stagione estiva degli spettacoli nell’arena all’aperto del Fossato. Nell’anfiteatro naturale deI giardini nel cuore di Pontassieve arriva oggi Anna Meacci, protagonista della ’Romanina’, lo spettacolo di Anna Meacci e Luca Scarlini, tratto da ’Io, la romanina. Perché sono diventata donna’, di Romina Cecconi per la regia di Giovanni Guerrieri. Spettacolo teatrale a ingresso completamente libero questa sera alle 21,15, che rientra nelle iniziative del Pre-festival di ’Apriti Cielo’, la rassegna di teatro per ragazzi, in scena dal 13 al 16 luglio prossimo, sempre ai Giardini del Fossato. L’evento è promosso dal Comune di Pontassieve insieme a Ruinart, nell’ambito delle attività della Rete Ready. Nella Romanina Anna Meacci ripercorre la storia di Romina Cecconi e della sua lotta per il diritto all’identità sessuale. Leonardo Bartoletti