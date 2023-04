La rivoluzione delle auto elettriche Ma sono davvero più sostenibili per l’ambiente?

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un grande sviluppo delle vetture elettriche, nonostante ad oggi non siano ancora le più vendute. Molti sono i vantaggi: si risparmia nel rifornimento, nell’assicurazione e nel bollo, la manutenzione meccanica è ridotta, viaggiano a zero emissioni, facilitano il parcheggio e permettono di viaggiare nei centri storici delle città, sono vetture prestanti in termini di sportività. E gli svantaggi?

I costi di acquisto sono più elevati, maggiore è il tempo impiegato per il rifornimento, poche sono le colonnine di ricarica, per i viaggi più lunghi bisogna prevedere il tempo di ricarica del veicolo. Non producendo smog ed essendo estremamente silenziose le auto elettriche sono state una svolta per l’inquinamento, anche per quello acustico.

Però anche le vetture elettriche inquinano, soprattutto durante la produzione o lo smaltimento delle batterie; le gomme poi si consumano di più per il peso e c’è quindi un maggior numero di pneumatici da smaltire. Le auto elettriche inquinano comunque indubbiamente meno di quelle termiche, perché non producono CO2, e perché la maggior parte delle batterie, per non inquinare durante lo smaltimento di quelle esauste, vengono riciclate.