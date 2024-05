La rivoluzione della destra light. Stella: giù tasse e no Scudo verde: "Via il telepass Ztl ai residenti. E alle Cascine si torna a ballare"

In direzione ostinata e berlusconiana since 1994. Mai uno sbandamento, mai una tentazione di deragliare dal solco forzista. Marco Stella, segretario regionale azzurro, è il volto storico della destra light fiorentina. Forse anche per questo Eike Schmidt, figura lontana dallo schiamazzo politico e formalmente in corsa in abito civico, gli sembra la scelta più azzeccata.

Stella, c’è un nuovo entusiasmo nel centrodestra fiorentino. Schmidt sembra piacerle

"E’ una figura iconica, il migliore che potessimo scegliere. E poi ha un’arma in più".

Ovvero?

"Ama Firenze anche più di tanti fiorentini".

Stando ai sondaggi si profila un ballottaggio con Italia Viva probabile ago della bilancia. Renzi a Firenze resta inevitabilmente al centro della scena e manda messaggi qua e là. Lei gliene rimanda qualcuno?

"Dico solo che noi siamo pronti a cambiare con chi ha voglia di cambiare. Con chi vuole alernanza rispetto a chi governa la città. Una classe dirigente senza visione, senza prospettiva. Che va solo avanti con l’invidia e l’odio. Tutto divide Renzi dal Pd. Dallo stadio alla mobilità, alle tasse".

Già, le tasse. Suo vecchio pallino.

"Approfitto per dire che abbiamo un grande progetto in ponte: nei primi 100 giorni porteremo a zero l’aliquota Irpef comunale che oggi è dello 0,2% e renderemo gratis il telepass di accesso per i residenti della Ztl, due gesti concreti che vanno incontro alle esigenze dei cittadini e che qualificano la linea di Forza Italia da sempre imprentata ad abbassare le tasse".

Come si coprono finanziariamente misure simili?

"Oggi il Comune di Firenze incassa dall’aliquota Irpef 9 milioni e 800mila euro e circa un milione e mezzo dai Telepass per i residenti, si tratta quindi di un abbassamento delle Tasse di 11milioni e 300mila euro. Ad oggi il Comune ha 39 partecipazioni in Fondazioni o associazioni: l’obiettivo di Forza Italia è arrivare ad una unica Fondazione che dovrà gestire la cultura e questo porterà ad un risparmio di 500mila euro. Razionalizzando gli affitti passivi si può arrivare a risparmiare 200mila euro".

Mancano ancora parecchi soldi

"E allora dico che azzerando le consulenze e diminuendo al minimo gli incarichi professionali – e questo lo si può fare valorizzando le professionalità dei dipendenti del Comune – si possono trovare risorse per 1 milione di euro. Poi ci sono le due grandi voci: 70 milioni di multe ma 30 milioni ogni anno che non vengono riscosse e 77 milioni di imposta di soggiorno. Dal recupero delle multe non riscosse, dal recupero dell’evasione e da parte dell’imposta di soggiorno prenderemo gli 8 milioni e 600mila euro che mancano".

Emergenza sicurezza. Negli ultimi 3-4 anni in alcuni quartieri della città, specie quelli a ridosso delle Cascine come San Jacopino, Porta al Prato, parte di Novoli e dell’Oltrarno, che diventano una sorta di ’cassa di espansione’ della microcriminalità, la situazione si è molto aggravata. Come si risponde a quello che forse è il tema più sentito dai fiorentini?

"Innanzitutto con un’attenzione particolare al parco delle Cascine dove porteremo le attività di somministrazione nel periodo estivo. Consentiremo poi l’apertura di nuove discoteche e faremo tornare il Parco vivo. Di giorno e la sera, perché soltanto dove ci sono persone e vita non si trova la criminalità e il degrado. Metteremo degli spogliatoi per chi vuole andare a correre e delle zone per le famiglie".

Certo le Cascine. Ma l’emergenza, a macchia di leopardo, riguarda anche altre zone. Voi siete al governo però i 200 agenti in più che Palazzo Vecchio chiede non si sono visti...

"E noi investiremo sulla sicurezza in tutta la città. Lo slogan sarà ’tolleranza zero’, partendo dalla scelta di un assessore dedicato solo alla sicurezza e al degrado. Rimetteremo in campo poi il vigile di quartiere oggi completamente scomparso e riorganizzeremo il reparto antidegrado, faremo 100 nuove assunzioni e useremo l’intelligenza artificiale per controllare le telecamere".

Altra questione spinosa. La mobilità.

"Noi ci batteremo per avere il tratto di autostrada tra Fi-Nord e Fi-sud gratis per i residenti di Firenze siccome la città non ha una circonvallazione".

Scudo verde. Alcuni fiorentini sono infuriati.

"Lo toglieremo immediatamente insieme alle zone 30. Far cambiare auto con soltanto 9 anni di età è una follia. Si pagano gli interessi sul finanziamento, si paga il bollo, si paga la revisione e dopo non mi fanno circolare. Assurdo.

Il turismo divide. C’è chi continua a vederlo come l’oro della città e chi invece lo vede come unico responsabile dei prezzi drogati degli immobili. Come pensate di regolarvi nel gestire un fenomeno così controverso e sfaccettato? La destra a tratti è stata un po’ ambigua.

"Toglieremo immediatamente il blocco delle locazioni turistiche nel centro storico. Forse la Sinistra radical chic fiorentina del golfino di cachemire frequenta soltanto alberghi a 5 stelle quando va in vacanza. Noi vogliamo consentire a tutti di venire a Firenze. Attraverso una cabina di regia con le associazioni di categoria decideremo insieme dove spendere i soldi dell’imposta di soggiorno, destinando il 20 % all’ammodernamento delle strutture alberghiere".

Appello finale?

"Una semplice domanda facciamo ai fiorentini Se la sinistra non ha risolto i problemi di Firenze negli ultimi 20 anni perché dovrebbe farlo nei prossimi 5?".