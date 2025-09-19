La rivoluzione dei mercati rionali: "Postazioni vuote, bando nel 2026. E prevediamo banchi più larghi"

Nel 2026 il Comune di Firenze aprirà un nuovo bando per l’assegnazione delle postazioni rimaste vuote nei mercati rionali. Secondo gli ultimi dati emersi da un monitoraggio Anva Confesercenti Firenze, la percentuale di posti liberi oscilla tra il 15 e il 30%. Un passaggio atteso dagli operatori, che segnerà l’avvio di una più ampia ridefinizione degli spazi e di un piano di rilancio.

Assessore Jacopo Vicini, da dove si parte?

"Il passaggio fondamentale sarà il bando per le postazioni vuote, che sarà pubblicato nei primi mesi del 2026. Prima però daremo la possibilità agli ambulanti già concessionari di spostarsi, se lo desiderano, verso postazioni che ritengono migliori".

Che tipo di intervento avete in mente?

"Stiamo ridefinendo le planimetrie. Alcuni banchi potrebbero essere allargati, altri soppressi se non trovano assegnatari. È un lavoro importante che stiamo portando avanti insieme agli uffici e alle associazioni. Gli ambulanti rappresentano l’identità stessa di un mercato e chi viene a fare la spesa deve trovare continuità e regolarità".

Qual è la filosofia alla base di questa operazione?

"Vogliamo mercati rionali vivi, ordinati, funzionanti. È una sfida che riguarda tanto la quotidianità dei quartieri quanto l’immagine complessiva della città. Non escludiamo aperture di nuovi raggruppamenti: penso, ad esempio, al successo di piazza Pier Vettori o alla richiesta arrivata dalla zona di Mantignano-Ugnano".

Capitolo mercati storici: a che punto siamo?

"A Sant’Ambrogio i lavori si concluderanno a novembre e gli operatori torneranno sotto la tettoia. Il 7 dicembre faremo una grande festa per celebrare la fine del cantiere. Per San Lorenzo, invece, a gennaio sarà confermata la chiusura del lunedì con una nuova ordinanza".

E dopo i mercati rionali?

"Il 2026 sarà anche l’anno in cui metteremo mano ai raggruppamenti turistici. L’obiettivo è duplice: sostenere gli operatori e restituire ai mercati la loro funzione di presidio sociale".

Rossella Conte