La rivolta in piazza: "Diritto allo studio negato"

"Gestione abitativa scorretta", "diritto allo studio negato" e " aumento delle tasse ingiusto" sono queste le opinioni degli studenti universitari che ieri mattina hanno protestato sotto Palazzo Vecchio, in concomitanza dell’inaugurazione del nuovo anno accademico. Presenti una settantina di studenti, coordinati con il collettivo di fabbrica dell’ex gkn e con Flc Cgil.

La protesta si è concentrata sulla mancanza di alloggi universitari pubblici e sull’incremento delle rette previsto dal bilancio previsionale dell’Ateneo. "Gli studentati rappresentano la svendita totale della città ai privati - spiega lo studente Alessandro Graffi - Sono a tutti gli effetti degli hotel e i posti riservati agli studenti hanno prezzi inaccessibili, se non per chi ha grandissime disponibilità economiche – continua – Gli universitari hanno reali difficoltà a trovarsi un alloggio in questa città; addirittura alcuni sono idonei per ottenerlo ma non vengono chiamati. Il prezzo per una stanza è di 600 euro e non è difficile capire che non tutti se lo possono permettere" conclude.

"Stanno gestendo l’università come un’azienda privata– spiega lo studente Fabio Ciancone – e come un’azienda, cerca unicamente il profitto. L’ateneo sta cercando di scaricare l’incremento dei costi sugli studenti; sta esternalizzando i servizi oltre a ridurre i costi del lavoro. Pagare la crisi non deve essere un compito degli studenti universitari" conclude.

"La protesta nasce anche per opporsi all’aumento delle tasse – spiega Flavia Brunetti esponente di S.d.s (studenti di sinistra) – L’università, da bilancio, ha previsto un incremento del 10% dei contributi totali e si giustifica dicendo che gli aumenti sono causati dalla lievitazione dei costi di gestione, ma le conseguenze dell’inflazione le subiscono anche gli studenti, in questo caso due volte. Fortunatamente la fascia esentata sembra che non sarà intaccata, questa almeno ci sembra una buona notizia " conclude.

Gabriele Manfrin

Linda Coscetti