La rivolta degli studenti Sit in sotto la Regione "Canoni impossibili il mercato è viziato"

Continua la protesta degli studenti contro il caro affitti. Ieri mattina, le associazioni politiche giovanili “Cambiare Rotta“ e “Potere al Popolo“ hanno piantato le tende davanti al palazzo della Regione, in attesa di un tavolo di confronto con l’ufficio di gabinetto del presidente Eugenio Giani, previsto per il pomeriggio.

Da Trento, passando per Bologna e Pisa, l’iniziativa di “Cambiare Rotta“ mira a portare le manifestazioni studentesche sotto le sedi regionali. A Roma, l’associazione è riuscita a ottenere un tavolo di confronto con il Ministero dell’Università e della Ricerca ma: "Le risposte sono state insufficienti" dice Niccolò Mariotti di “Cambiare Rotta“. "I 660 milioni del Pnrr, stanziati per gli alloggi, sono uno specchio per le allodole. Infatti, non verranno assegnati alle Aziende regionali per il diritto allo studio, ma alle singole università, che appalteranno ai privati gli studentati da costruire. Questo significa solo una cosa: altri Student Hotel".

Le proposte di “Cambiare rotta“ vanno dalla restaurazione dell’equo canone alla riconversione del patrimonio immobiliare sfitto, fino all’introduzione di un reddito studentesco, pagato dalle aziende che hanno con gli atenei contratti per gli stage curriculari.

Insieme a “Cambiare Rotta“, anche i ragazzi di “Potere al Popolo“ si sono dimostrati sensibili al tema degli alloggi. "Solo a Firenze – spiega Eva Santini – gli affitti sono aumentati del 20% in un anno. Molti miei amici sono costretti a pagare dai 400 ai 700 euro per una doppia".

Nella giungla degli affitti la parte del leone, secondo Santini, la gioca la piattaforma Airbnb. "Nel centro storico, venti soggetti controllano 1.101 apparamenti. Di questi, solo il 33% mette a disposizione un solo locale. Siamo di fronte a veri e propri imprenditori, che hanno fatto di Airbnb una professione, viziando il mercato". Per questo motivo, una delle proposte cardine di “Potere al Popolo“ è l’introduzione di una fiscalità adeguata per gli host della piattaforma.

"Dividere i locatori di Airbnb in tre categorie: affitto singolo, multiplo e professionisti, tassando di più gli ultimi due". Le altre soluzioni che l’associazione propone contro l’aumento dei prezzi degli alloggi è l’introduzione di un tetto agli stessi e la disposizione di più case popolari nell’arco di dieci anni.

Alla manifestazione di ieri, era presente anche l’Unione Sindacale di Base, che ha espresso vicinanza nei confronti degli studenti e ha annunciato uno sciopero generale il 26 maggio.

Lo sciopero ha come obiettivo l’aumento di 300 euro per gli stipendi dei lavoratori e l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro, considerata un “mezzo di sfruttamento“.

All’ora di pranzo, le delegazioni studentesche sono state ricevute da Alessio Franchino, membro del gabinetto di Giani, e Alessandro Lo Presti, dirigente regionale.

“Cambiare Rotta“ ha richiesto alla Regione di aprire un dialogo con i ministeri delle Infrastrutture e dell’Università per dibattere sul tema della casa. Franchino si è mostrato comprensivo nei confronti degli studenti e ha assicurato un’azione tempestiva: "E’ necessario un intervento strutturale, che coinvolga le regioni, il governo e le università. Ci muoveremo per ottenere velocemente un tavolo di dialogo nazionale".

Franchino ha aggiunto che metterà in contatto i ragazzi con il presidente Giani e con i dirigenti dell’Ardsu, ma anche con l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini, particolarmente sensibile alla tematica degli alloggi.

"Le domande degli studenti non rimarranno inascoltate. Comprendiamo la ragionevolezza di aprire un dialogo tra le istituzioni" ha concluso Lo Presti.

Benedetta Macchini