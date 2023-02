La rivincita L’ex sindaco a tutto gas Fossi ritrova il feeling con Campi

di Barbara Berti

La rivincita del ragazzo del Gorinello: Emiliano Fossi (49 anni) verso la segreteria regionale del Partito Democratico, ritrovando il feeling con la sua Campi. E’ l’esito della lunga domenica delle primarie aperte del Pd. Appena iniziato lo scrutinio delle schede (circa centomila votanti), il trend è apparso chiaro. L’ex sindaco di Campi e ora deputato Dem (mozione Schlein), a metà scrutinio, con 47mila voti scrutinati, ne aveva presi 27mila contro i 20mila della sua sfidante, Valentina Mercanti (mozione Bonaccini).

Un risultato per niente scontato visto che la lucchese era sostenuta dal Governatore Eugenio Giani e anche sindaco di Firenze Dario Nardella. Prima delle 22,30 di ieri il risultato era ancora più chiaro: al circolo Arci Isolotto si festeggiava già l’elezione di Fossi alla segreteria regionale. "L’esito è molto buono, per me e a livello nazionale" sono le parole del deputato Dem ancora prima di conoscere i risultati esatti. "Il partito non è morto, il partito vuole cambiare. Da qui parte la nuova riscossa della sinistra progressista" ha aggiunto Fossi sottolineando come il partito "deve tornare a fare quello per cui è nato ma in chiave più moderna".

E ha poi spiegato la sua idea di cambiamento, che è poi quella proposta a livello nazionale da Elly Schlein: la lotta alle disuguaglianze economiche, sociali, territoriali, dei diritti, proposte concrete per rilanciare la sanità pubblica, far tornare centrali la scuola e l’istruzione, realizzare una transizione ecologica che non lasci indietro i più svantaggiati. Il primo atto di Fossi segretario regionale? "Mettere la bandiera della pace nella sede del partito" è la volontà dichiarata dal nuovo numero uno di via Forlanini. Con il voto delle primarie è chiaro anche che Fossi è riuscito a recuperare il rapporto con la sua Campi, feeling interrotto bruscamente in estate quando decise di lasciare anzitempo la poltrona da sindaco per tentate l’avventura in Parlamento. Nei quattro seggi allestiti a Campi dal locale Pd, Fossi ha preso 679 voti contro i 192 di Mercanti (41 schede bianche e 8 nulle). Un bel risultato per il Dem che alle elezioni politiche di settembre scorso non arrivò nemmeno a 600 voti. Si fermò a 588 voti. Nel duello per la Camera contro Chiara Mazzei del centrodestra ne uscì sconfitto: 35,07% contro il 38,02% della candidata del centrodestra. Il successo personale di Fossi rilancia anche il Pd che alle ultime politiche si era fermato al 26,19% (nel 2018 aveva il 29,80%), vedendosi surclassare da Fratelli d’Italia, prima forza cittadina con il 26,37%.