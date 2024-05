La risposta di Firenze. In mille e duecento scaldano il dibattito per il futuro della città

Centinaia fiorentini sono arrivati da ogni parte della città e hanno sfidato la pioggia pur di arrivare puntuali al confronto con i dieci candidati sindaco organizzato da La Nazione. L’occasione per tanti è stata un microfono per mettere sul tavolo del dialogo temi dai quali dipende il futuro della città e dettare così le proprie priorità. Al Palazzo dei Congressi ieri era rappresentata un po’ tutta Firenze. Dai dirigenti della Camera di commercio di Firenze e delle associazioni di categoria come Cna Firenze, Confartigianto Firenze, Confcommercio Firenze, Confindustria Firenze e Confesercenti Firenze ai consiglieri in lista con le varie coalizioni sia di destra che di sinistra. A partecipare al tavolo del dialogo soprattutto tantissimi cittadini e comitati da tutti e cinque i quartieri.

In prima linea l’associazione Insieme per San Lorenzo, il comitato Cittadini attivi San Jacopino, il centro commerciale naturale piazza Pier Vettori, le Curandaie ma anche i comitati dell’Isolotto, di Novoli, Campo di Marte, Palomar Palazzuolo e il Comitato cittadini per Firenze. Tutti in sala per ascoltare con attenzione i programmi delle varie forze politiche e prendere nota in modo da arrivare preparati all’appuntamento col voto. A portare il proprio contributo sul tavolo del confronto anche il comitato No Nato con uno dei portavoce Luca Raiteri: "Ai candidati sindaco chiediamo di impedire con tutte le forze la realizzazione di una base Nato che esporrebbe la nostra città a una serie di pericoli senza considerare i disagi alla circolazione che stravolgerebbero la quotidianità dei fiorentini. In un momento come questo, alle guerre bisogna rispondere con la pace". Sventolate bandiere della Palestina per sensibilizzare sulla strage di Gaza.

Rossella Conte