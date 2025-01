La riscoperta di Santa Brigida

È in programma domani, alle 18,30 alla parrocchia di Santa Brigida “Brigid in Europe“, la festa interculturale organizzata tra Irlanda e Italia per Santa Brigida di Kildare. A questa santa irlandese deve l’origine il nome della frazione di Pontassieve. Il culto della santa, considerata l’altra grande evangelizzatrice d’Irlanda dopo San Patrizio, si è diffuso rapidamente in molte parti di Europa, tra cui l’Italia, per merito di monaci missionari. In particolare, il suo culto a Pontassieve è particolarmente sentito perché la santa aveva raggiunto questi luoghi per stare vicina al fratello Andrea, all’epoca arcidiacono del vescovo di Fiesole. La chiesa di Santa Brigida, secondo la tradizione, sarebbe stata costruita sulla grotta dove la santa si sarebbe ritirata in eremitaggio subito dopo la morte del fratello. La grotta sorge tutt’oggi sotto la chiesa.

