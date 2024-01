La riscoperta di Galileo Galilei lo scienziato in odor di eresia con il professor Paolo Galluzzi

“Galileo. A 400 anni dal Saggiatore”, una conferenza di Paolo Galluzzi per il ciclo “Il genio toscano attraverso i secoli” a cura della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze nella Sala Convegni di via Bufalini 6, mercoledì 10 gennaio alle 16,30. Il 2023 è stato testimone di numerose iniziative di celebrazione di una duplice ricorrenza quattrocentenaria: l’ascesa al Soglio di Pietro di Maffeo Barberini (Urbano VIII) e la pubblicazione lincea del Saggiatore di Galileo. Due eventi di speciale significato: non solo perché l’opera dello scienziato toscano vide la luce con dedica al nuovo papa, ma soprattutto perché segnò l’avvio del processo che indurrà Urbano VIII ad emettere, dieci anni dopo, la drammatica sentenza di condanna dell’autore per “vehemente sospetto di eresia”. La conferenza è parte del ciclo di incontri organizzato in occasione della mostra “Splendori celesti” in corso nel Complesso di Santa Maria Novella.