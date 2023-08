La rinascita del Maggio Il teatro cambia pelle "Una nuova identità rispettando le radici"

di Olga Mugnaini

"Il Maggio è salvo, ha molte ferite ma rimarginabili".

Il commissario straordinario Onofrio Cutaia incassa il primo risultato, il più importante e per niente scontato.

Commissario Cutaia, allora il 13 settembre si riapre il sipario. Crisi e debiti risolti?

"Il teatro è in piedi. Non è che tutto sia perfetto e che tutto vada bene, però le cose che dovevano essere messe a posto ora lo sono. Devo ringraziare i soci fondatori e i soci privati perché le richieste che ho fatto per un piano molto strutturato di risanamento e rilancio è stato condiviso all’unanimità. A cominciare dal ministro Sangiuliano, il sottosegretario Mazzi che sono stai molto vicini a questo teatro. Non è mai mancato il rapporto col sindaco Nardella e il presidente della Regione Giani, che hanno compreso il momento. Il Maggio era come un malato arrivato al pronto soccorso: c’è ancora da fare ma ora è possibile pensare a un futuro stabile e sereno".

Che stagione sarà?

"Degna di un teatro come questo. Anche perché i due maestri che conducono musicalmente questo teatro, Zubin Mehta e Daniele Gatti, mi sono stati molto vicini e rappresentano un punto di continuità nell’eccellenza".

Fin dal suo arrivo lei ha parlato di novità, anche per far quadrare il bilancio. Cosa aspettarsi?

"Il Maggio ritorna alle origini. Perché fin dall’inizio qui si sono intrecciati i diversi linguaggi artistici contemporanei, nel rispetto assoluto della tradizione. Parlo della danza, del teatro. Così come a partire dalla prossima estate si proporranno concerti rock e pop sia nella cavea, sia nelle due sale del Teatro. E stiamo già pensando ad utilizzare anche gli spazi esterni. Il Maggio deve riappropriarsi della propria identità e al contempo aprirsi alla ricerca di nuovi pubblici, se davvero vogliamo iniziare una fase all’insegna della sostenibilità del progetto".

La politica dei prezzi?

"I biglietti sono già più accessibili. Questa cosa ci ha consentito di avere il doppio del pubblico pagante. Non abbiamo fatto incassi doppi, ma questo fa capire quanto spazio ci sia per accogliere le persone in una maniera sensata e sostenibile".

Parliamo di debiti pregressi.

"Diciamo che ora è gestibile. L’importante era affrontare il debito che il teatro non avrebbe potuto sostenere con le sue forze. Il debito precedente c’è, ma sarà ammortizzato nell’arco di decenni".

Lei parlava di collaborazioni con altre istituzioni culturali.

"Sì, perché una proposta che parli insieme ad altre è più forte".

Per esempio?

"Dalla Pergola all’Ort, dal Cherubini alla Scuola di Fiesole, dalla Fondazione Toscana Spettacolo alla Chigiana o Fabbrica Europa".

Lei finisce il mandato di commissario a settembre, ma non immagina di dover restare?

"Sul futuro non sta a me decidere, ma credo che una funzione commissariale sia necessario per ancora un po’ di tempo".