"La riduzione?. Suona come una vera beffa"

Sentimenti contrastanti a Castelfiorentino in base alle ultime due notizie relative a quanto accaduto lo scorso 14 aprile, giorno della tragedia di Mattia Giani, accasciatosi a terra per un malore durante la partita di Eccellenza a Campi Bisenzio contro il Lanciotto e morto il giorno dopo all’ospedale di Careggi. "La riduzione della multa è stata un’altra mazzata, dopo la tragica scomparsa di Mattia – ammette il dirigente Mario Bacci -. Non voglio entrare nel merito della decisione perché è come quando uno ti giudica punibile di ergastolo, mentre agli occhi di un altro non sei più così colpevole, ma di sicuro per tutto quello che stiamo vivendo a Castelfiorentino ha avuto il sapore della beffa".

"Non possiamo che essere d’accordo invece con la necessità di aumentare la sicurezza dei calciatori in campo, non facendo iniziare le partite se non c’è il personale medico – prosegue Bacci –. Anzi, io sarei anche per aumentare ulteriormente la prevenzione perché il calcio è cambiato, si gioca di più e il corpo è maggiormente stressato. Mi ricordo che quando mio padre giocava a Foggia ad aprile tornavamo a casa e fino a settembre non ripartivamo per la Puglia, adesso non è più così. Sarebbe opportuno magari togliere qualche investimento dalla parte tecnico-sportiva e dirottarlo su iniziative atte ad incrementare la prevenzione e a rendere sempre più sicure le partite. Se poi il fato si mette in mezzo quello è un altro discorso, ma intanto facciamo in modo che ci sia tutto l’occorrente per portare prontamente gli eventuali soccorsi necessari. Questo è un mio parere personale".