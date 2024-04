"La rettrice non era all’assemblea. Il Comune disponibile a un confronto sui costi degli spazi ad uso pubblico"

Non un ingresso del Comune nel consorzio “San Donato Est“ ma "un confronto con il consorzio relativamente al sostenimento dei costi". Lo precisa l’Università di Firenze, in seguito a quanto pubblicato domenica sull’assemblea svoltasi al polo sociale tra i 700 proprietari. "La professoressa Alessandra Petrucci non ha mai rilasciato una dichiarazione di questo tipo e non è mai intervenuta sul tema. All’assemblea ha preso parte una dirigente dell’Ateneo che ha raccolto da un rappresentante del Comune la disponibilità ad avviare un confronto con il consorzio relativamente al sostenimento dei costi degli spazi ad uso comune".