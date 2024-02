La rete di solidarietà si racconta. Così la pandemia ha cambiato i fragili: "Uno studio per raccontarlo"

La Rete di Solidarietà del Quartiere 4 presenta ‘Analisi socioeconomica del Quartiere 4’, ovvero ‘La rete, i volontari e le associazioni del territorio si raccontano sulla situazione delle famiglie fragili dopo la pandemia’. L’appuntamento si terrà martedì alle 18, nella Sala Consiliare Tosca Bucarelli (Villa Vogel, via delle Torri 23, Firenze). Saranno presenti l’assessora al Welfare Sara Funaro e il presidente del Q4, Mirko Dormentoni.

"Questo studio è molto interessante – ha detto l’assessora Funaro – e offre tanti spunti di riflessione sulla popolazione fragile del Quartiere 4, dove è aumentato rispetto a qualche anno fa il numero delle famiglie in difficoltà, numero che continua a crescere a Firenze come su tutto il territorio nazionale. Ringrazio la Rete di Solidarietà del quartiere per averlo realizzato perché ci permette di dare risposte ancora più mirate ai bisogni dei cittadini maggiormente vulnerabili".