La Resistenza fiorentina e le Brigate Rosselli

Anche se delle tre Brigate Rosselli avevano parlato varie opere, un’organica ricostruzione della loro azione non era mai stata fatta. Ci ha pensato la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli che ha commissionato una ricerca al dottore di ricerca Luca Menconi (nella foto, a sinistra con Spini). Ne è nato il Quaderno ‘Le Brigate Rosselli nella Resistenza a Firenze’, presentate dal curatore con Valdo Spini, presidente della Fondazione e direttore dei Quaderni del Circolo Rosselli, e con Alessandra Campagnano e Matteo Mazzoni.

"Il Partito d’Azione ha avuto una funzione molto importante nella Resistenza a Firenze, dal punto di vista politico con la presidenza del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale attribuita a Carlo Ludovico Ragghianti. Le cose compiute dal Partito d’Azione in città sono note, ad esempio la vicenda di radio Cora, centro per il reperimento e trasmissioni d’informazioni agli alleati, scoperto in piazza D’Azeglio e i cui membri furono torturati e uccisi. Meno noto è ciò che avvenne nell’area provinciale, dove il Partito riuscì a organizzare tre Brigate Rosselli che misero insieme circa 630 effettivi e più 1500 sostenitori, ed ebbero perdite rilevanti". Le Brigate Rosselli rappresentarono la seconda forza militare della Resistenza fiorentina: "Le più organizzate erano le Brigate Garibaldi del Partito Comunista – spiega Spini - ma subito dopo c’erano le Brigate Rosselli, seguite dalla Brigata Buozzi del partito socialista e dalle squadre di città della Dc e del partito liberale. Questa pagina non era abbastanza conosciuta, perché il Partito D’Azione, coniugazione efficace di socialismo e liberalismo, si sciolse nel ’47". La Fondazione ha voluto pubblicare il Quaderno in procinto del 25 aprile: "Il socialismo liberale è un insieme di valori e principi interessante per la società di oggi. Ricordare questa pagina di sacrifici e di caduti è importante: gli alleati cambiarono atteggiamento nei confronti della Resistenza proprio a Firenze, vedendo la città insorgere. Volevamo esplorare fino in fondo questo contributo che le Brigate Rosselli hanno dato alla liberazione di Firenze. Mi auguro che tutta la comunità fiorentina possa riconoscere il valore e l’apporto che il Circolo Fratelli Rosselli dà alle celebrazioni del 25 aprile, scrivendo questa pagina poco conosciuta, inedita per certi aspetti, della Resistenza Fiorentina".

