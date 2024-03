La Regione e i pendolari

L’assessorato regionale ai trasporti tornerà a incontrare i rappresentanti dei pendolari dei treni a scadenza periodica. Era una bella prassi adottata dall’ex assessore Ceccarelli, non più ripristinata. Ora l’attuale assessorato è stato impegnato a riprendere gli incontri grazie a una mozione relativa ai disservizi sulle tratte ferroviarie, in primis quella sull’Aretina che passa dal Valdarno. L’atto è stato presentato dalla consigliera FdI Elisa Tozzi e emendata da Fausto Merlotti (Pd). Approvata all’unanimità impegna il presidente e la giunta regionale "ad assumere iniziative urgenti nei confronti del Governo, azionista unico di Ferrovie dello Stato Italiane, perché sia convocato un tavolo nazionale con i gestori del servizio, per evitare che i disservizi e i ritardi verificatisi sulle tratte ferroviarie regionali, in particolare quelle interessate dal traffico pendolare, continuino a ripetersi". Impegna inoltre al ripristino degli incontri coi comitati pendolari. Intanto ieri sera si è svolto il tavolo di lavoro tra Regione, Comuni del Valdarno aretino e fiorentino, Rfi e Trenitalia: in un primo tempo non erano stati invitati i rappresentanti del comitato pendolari, poi la gaffe è stata rimediata accogliendo i cittadini e gli utenti nel luogo dove possono manifestare i disagi che quotidianamente vivono sulla loro pelle.

Manuela Plastina