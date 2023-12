La realizzazione del Ponte sullo Stretto. Ne parlano gli ingegneri in un seminario a Palazzo Incontri

Un incontro dedicato ad approfondire gli aspetti tecnici del ponte sullo Stretto di Messina, eventuali criticità nella realizzazione di un’opera senz’altro molto discussa e ancora molto lontana dal diventare realtà. Si terrà domani, mercoledì 13 dicembre (alle ore 14,30) il seminario organizzato dal Collegio degli Ingegneri della Toscana nella Sala Verde di Palazzo Incontri, in via de’ Pucci 1, a Firenze. Tanti i professionisti che prenderanno la parola sul tema. Per i saluti: il professor Gianni Bartoli, vicedirettore del dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze; Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze; Paolo Spinelli, presidente del Collegio degli Ingegneri della Toscana, che organizza la giornata di approfondimento.

A seguire, dalle 15, gli interventi tecnici: di nuovo con il professor Paolo Spinelli; il professor Claudio Borri dell’Università di Firenze; Michele Longo e Marco Orlandini di Webuild; Giovanni Mollica che proporrà un’analisi storica. A seguire (ore 18) question time e tavola rotonda.

Info: 055.282362; [email protected].