La rampa del Viadotto dell’Indiano avrà una nuova asfaltatura. Transito stop nel viuzzo dei Sarti

Nuovo asfalto sulla rampa del Viadotto dell’Indiano da viuzzo dei Sarti, ma anche la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via delle Romite e lavori alla rete idrica in via degli Alfani e via dello Sprone. Sono i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda il Viadotto dell’Indiano, l’intervento prevede l’asfaltatura in orario notturno della rampa di accesso al ponte da viuzzo dei Sarti. Dalle 21 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 febbraio sarà in vigore un divieto di transito su viuzzo dei Sarti (tra la piazza Caduti dei Vigili del Fuoco e il Viadotto dell’Indiano nella sola direttrice verso Firenze nord) e sulla rampa di accesso del Viadotto nella sola direttrice verso Firenze Nord). Percorso alternativo: viuzzo dei Sarti-via Canova-via Simone Martini-Viadotto dell’Indiano.