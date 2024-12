La raccolta straordinaria per Gaza di Misericordie Toscane e Unicoop raggiunge ben 23 tonnellate di cibo

Sono 23 le tonnellate di generi alimentari donati sabato scorso, grazie alla raccolta straordinaria per Gaza promossa dalla Federazione delle Misericordie della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie e con il contributo delle associazioni di volontariato toscane. Un appuntamento straordinario con la solidarietà, per far arrivare un aiuto concreto alla popolazione della Striscia martoriata dal conflitto e dove l’inverno, il freddo, le forti piogge e le conseguenti inondazioni stanno aumentando i bisogni. La raccolta si è tenuta in sette punti vendita Coop.fi, uno per ogni provincia dove è presente Unicoop Firenze. Alla giornata di solidarietà hanno partecipato i volontari delle sezioni soci, oltre 200 volontari delle associazioni del territorio e alcuni testimonial che hanno dato il loro contributo alla raccolta.