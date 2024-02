La raccolta fondi per donare un aereo

Una raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo aereo da donare al Distaccamento volontario Vigili del fuoco di Calenzano. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici dei Pompieri che ha lo scopo di sostenere, promuovere e raccogliere fondi e risorse da donare al distaccamento calenzanese. L’obiettivo è quello di incamerare i fondi necessari per un cestello aereo da utilizzare in interventi in area urbana ma anche in zone boschive (tra l’altro su Monte Morello): il mezzo, una volta comprato, sarà poi donato al Ministero dell’Interno (visto che il Dipartimento calenzanese, anche se volontario, dipende a tutti gli effetti dal Ministero) con il vincolo del mantenimento, però, nella sede calenzanese. All’iniziativa sta partecipando attivamente anche l’amministrazione comunale di Calenzano che ha già messo a disposizione 10mila euro dei 50mila previsti per l’acquisto e contribuirà al saldo finale: altri 25mila sono già a disposizione dell’associazione, dunque, mancherebbero all’appello 15mila euro da reperire entro giugno. L’appello è rivolto soprattutto alle aziende del territorio che donando ad una associazione iscritta al terzo settore, potrebbero usufruire di sgravi fiscali ma sono ben accette anche donazioni di privati e di associazioni: i contatti e le modalità per donare sono sulla pagina Facebook dell’associazione. L’opera svolta sul territorio dal distaccamento volontario Vigili del Fuoco, nato nel 2006 e con circa 50 vigili volontari all’attivo, è fra l’altro meritoria: gli interventi svolti tra Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto ma non solo, sono infatti circa 750 l’anno. Oltre 50 quelli svolti per l’alluvione di Campi Bisenzio.

Sandra Nistri