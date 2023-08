La rabbia di Firenze: Arcigay contro Vannacci, Scopelliti: "Stupore? Ce lo aspettavamo"

Anche l’arcigay si è espressa sui contenuti del libro del Generale Vannacci. La storica associazione ha naturalmente condannato le parole del militare, ma per il presidente della sezione fiorentina, Mauro Scopelliti, quelle frasi non sembrano proprio essere un fulmine a ciel sereno: "Purtroppo non sono così stupito dalle parole del Generale Vannacci – spiega il presidente – In un clima politico così avverso alla nostra comunità, era da aspettarselo". Per Arcigay infatti quest’ultimo episodio è soltanto "la punta dell’iceberg che tutti i giorni colpisce in sordina – spiega Scopelliti – senza alcuna possibilità di protezione e denuncia, le persone Lgbtqia+ o di qualsiasi altra minoranza" Conclude il presidente, non risparmiando qualche critica da rivolgere all’esecutivo: "È l’ennesima riprova che questo governo legittima queste posizioni, come se fossero “tollerabili” nascondendosi dietro a una fantomatica libertà di parola – che secondo Scopelliti - Potremmo ormai definire libertà di fascismo".

G.M.