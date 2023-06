La quinta H del Da Vinci a 50 anni dalla Maturità

La quinta H del liceo scientifico Leonardo Da Vinci si è ritrovata al ristorante San Martino per il 50° della maturità. Qualche defezione ma il numero e lo spirito del gruppo è risultato saldo e significativo. Molti ormai in pensione, altri ancora in attività, molti residenti ancora a Firenze e dintorni, altri in altre parti della Toscana o fuori regione, ma tutti lì a testimoniare l’inesorabile incedere del tempo e l’amicizia sopravvissuta. La consegna di una rosa per le compagne e una pergamena commemorativa per tutti, che ritrae una foto di classe del 1973 e in quella della “reunion” del 2022, ha concluso degnamente la serata. La 5H ha fornito alla società medici, una biologa, ingegneri, insegnanti, imprenditori, un giornalista, funzionari dell’Agenzia delle entrate, dell’Asl e di banca, agenti immobiliari ma soprattutto valori etici e morali quali umanità, disponibilità, libertà trasmessi dall’insegnante di Lettere, Maria Gloria Barontini, membro interno agli esami del ’73 e donna dalla profonda cultura, fermamente convinta di insegnare un metodo piuttosto che nozioni. A lei, oggi 93enne, sono andati il ricordo e la riconoscenza di tutti.