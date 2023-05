La quinta A dell’istituto Milite Ignoto a sostegno dell’ospedale Meyer Raccolta fondi per i bambini malati

Quando giovani e beneficenza s’incontrano, non può che venire fuori un’iniziativa di assoluto valore. È quanto accaduto con gli alunni della quinta A della primaria Milite Ignoto, gestita dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere che, con un gesto encomiabile, hanno portato avanti una raccolta fondi per il Meyer. L’esperienza nasce dalla volontà dell’istituto di voler coinvolgere, in un progetto dall’alto valore simbolico, i giovani alunni così da far emergere e rendere concreta la loro grande sensibilità e il loro altruismo. Gli studenti hanno avviato la raccolta fondi nel 2019, durante il loro primo anno di scuola e, terminato il percorso scolastico, hanno consegnato la donazione alla Fondazione Meyer. Terminato questo, l’istituto sta già lavorando per replicare anche con altre classi.