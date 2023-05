La pulizia di volontari e cacciatori Rinasce la casa colonica comunale

La casa colonica di proprietà comunale di Pian dell’Isola è tornata visibile, senza le sterpaglie che le erano cresciute attorno. Merito dei volontari della Vab e dell’associazione cacciatori di Rignano che hanno accolto l’invito del Comune e si sono adoperati per ripulire anni di degrado e di abbandono. È solo il primo passo per la rinascita della casa colonica ristrutturata negli anni ’80, quando passò in mano pubblica per la realizzazione della zona industriale. Pensata come centro servizi a disposizione proprio delle fabbriche, è stata fino al 2010 un ristorante, per poi restare abbandonata a se stessa, oggetto di furti, saccheggi e vandalismi. "La faremo rinascere – promette il sindaco Giacomo Certosi –. Dopo la pulizia straordinaria esterna, ora diventa oggetto di una progettazione per un suo recupero a favore della comunità". L’amministrazione intende partecipare a un bando di rigenerazione per finanziare l’intervento di recupero, "ma anche se non andasse in porto, non abbandoneremo il progetto".

L’obiettivo, dice, è rimettere nelle disponibilità dei rignanesi un bene pubblico e toglierlo dall’abbandono, dopo aver accantonato l’ipotesi di alienazione che era stata sul tavolo delle precedenti amministrazioni. "Desidero farci qualcosa per i giovani – anticipa Certosi –, progettandolo con loro. Magari uno spazio di coworking, con postazioni di lavoro per giovani cittadini che possono trovarvi un primo ufficio in zona collaborando con le realtà produttive intorno. Esperienze del genere funzionano già bene a Firenze. Perché non provarci anche noi?".

Manuela Plastina