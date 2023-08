La Protesta a Firenze: Studentato Sgomberato, Pdm27 Invoca Corteo Nazionale

Ieri mattina i membri del Pdm27 sono scesi in piazza, o per meglio dire, sono saliti sull’argine del torrente Terzolle, a pochi passi dallo studentato sgomberato sei giorni fa in via Ponte di Mezzo. Una conferenza stampa inusuale, invocata per protestare contro lo sgombero dello studentato autogestito di da parte della digos. "Stiamo cercando di organizzare un corteo nazionale a Firenze per il prossimo ottobre, vogliamo farci sentire", spiega una delle militanti. Che poi rassicura: "La nostra rete ha dato asilo agli studenti ingiustamente sfrattati, stanno bene".