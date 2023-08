La proposta del governo sui taxi "Aumentare le licenze del 30%" A Firenze ne arriverebbo altri 200

"Non siamo pessimisti per natura, quando il governo scoprirà le carte allora decideremo cosa fare. Ma per ora la possibilità che le licenze taxi possano aumentare del 30% sono solo indiscrezioni di stampa, e noi non commentiamo le indiscrezioni". A parlare a Tiziano Barchielli, tassista della cooperativa 0554390 (Cotafi) e presidente regionale di Uritaxi, uno dei sindacati delle auto bianche che sta partecipando al tavolo nazionale da cui è partita la proposta di mettere più taxi in strada per evitare, come sta accadendo in molte città italiane (Firenze compresa), di avere grosse difficoltà a trovarne uno a qualunque ora del giorno, per non parlare della notte.

"Prima di rilasciare dichiarazioni vorremmo vedere cosa c’è scritto nella proposta e poi vogliamo capire se vi siano margini di trattativa. Per noi a Roma c’è Claudio Giudici che ci tiene costantemente aggiornati. Ripeto – sottolinea Barchielli – ancora non c’è nulla, è tutto aleatorio e le cose possono cambiare".

A Firenze i tassisti delle due cooperative (4242 e 4390) sono 754, questo significherebbe che con un aumento del 30% si arriverebbe quasi a mille auto bianche in circolazione. Il governo, e in particolare i ministri Matteo Salvini e Adolfo Urso, stanno portando avanti la trattativa e il testo partorito a oggi darebbe facoltà ai Comuni, soprattutto per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale di prevedere più auto bianche. "Le licenze il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi prorogabili sino ad un complessivo periodo massimo di 24 mesi. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza". E’ quanto si legge in un passaggio della bozza del dl visionata dall’AGI sul tavolo del Cdm che si riunirà lunedì, giorno in cui i sindacalisti dei tassisti dovrebbero essere di nuovo chiamati a Roma per trovare un accordo con il governo Meloni.

A.P.