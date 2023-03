La promessa dell’assessore Giorgio "Ora strumenti di controllo rafforzati"

Non si placano le polemiche legate alla caduta dell’ albero nel giardino della scuola. Ieri gli assessori all’educazione Sara Funaro e all’ambiente Andrea Giorgio, con i tecnici della direzione ambiente, hanno incontrato il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Centro storico Pestalozzi, alcuni docenti e alcuni rappresentanti dei genitori.

Gli assessori hanno assicurato che prenderanno con la massima serietà le preoccupazioni di genitori e preside, che sono scossi come loro per l’accaduto e che sono disponibili a un tavolo di confronto con i tecnici sul tema, come chiesto dal dirigente scolastico, che possa dare le necessarie rassicurazioni sulla sicurezza del giardino a tutti, in primis ai genitori.L’assessore Giorgio ha raccontato di star lavorando con i tecnici e gli esperti ad un progetto per il potenziamento degli strumenti di controllo dello stato di salute degli alberi - che già ora sono stabiliti secondo i protocolli più affidabili presi a riferimento anche a livello internazionale e adottati dalla Società Italiana di Arboricoltura - e a un nuovo piano di sostituzione per abbassare il rischio naturalmente legato alla presenza degli alberi in città alla luce dei cambiamenti climatici in atto e con particolare attenzione alle aree più sensibili tra cui scuole, giardini e strade.