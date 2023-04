La promessa dell’assessore Funaro "I ragazzi verranno presto trasferiti"

Un superamento graduale – e al contempo piuttosto rapido – dell’attuale ’compito’ affidato al centro di accoglienza allestito nell’immobile di proprietà delle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano e gestito dalla cooperativa Il Girasole in convenzione con la prefettura. Non cambierà la vocazione, che sarà sempre quella di presidio sociale, ma verranno in vari step cambiati gli ospiti che da qualche tempo stanno creando ben più di un grattacapo a San Donnino, popolosa frazione nella pancia della Piana, amministrativamente sotto il comune di Campi Bisenzio ma di fatto storicamente ultimo lembo della periferia ovest della città.

A inquadrare il caso è l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro che sta seguendo l’evoluzione delle dinamiche del centro.

E’ proprio la responsabile del sociale del Comune di Firenze a sottolineare l’imminente soluzione della vicenda. "Sappiamo bene che il Cas (centro di accoglienza straordinaria ndr) sta creando diversi problemi a San Donnino. – premette la Funaro – Al suo interno ci sono alcuni minori con delle problematicità e che, nonostante gli sforzi del personale della struttura, stanno creando situazioni di difficile convivenza con gli abitanti della zona". Come detto negli ultimi mesi i residenti hanno lamentato disagi d’ogni genere, dal banale bullismo di strada a veri e propri casi di microcriminalità (furti e borseggi) e molestie tanto da aver chiesto a gran voce su cabdudati sindaci di Campi Bisenzio rassicurazioni sul futuro.

"Abbiamo seguito la situazione insieme ai gestori e alla prefettura e io stessa ho parlato con il candidato del Pd Fabbri – spiega Funaro – Quanto prima i ragazzi più ’difficili’ attualmente ospitati dalla struttura verranno spostati in centri con contesti ad hoc per poterli seguire meglio. Nelle settimane successive trasferiremo gradualmente anche gli altri minori in modo da risolvere definitivamente il problema di San Donnino".

E la struttura? Potrà mantenere la sua vocazione di accoglienza sociale.

"Potrebbero essere ospitate donne, mamme con bambini, persone insomma che necessitano di un’assistenza che faremo in modo di garantire loro" conclude l’assessore.

Emanuele Baldi