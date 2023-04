La proliferazione delle piste ciclabili

Cara Nazione, faccio riferimento all’articolo di Emanuele Baldi, e di cui mi congratulo per la sua imparzialità, relativo ai 120 km di piste ciclabili tanto osannate dal nostro assessore alla viabilità Giorgetti. Personalmente devo dissentire all’ulteriore sviluppo di questa “rivoluzionaria struttura”. I nostri amministratori non si rendono conto di quanti km stradali vengono tolti alla viabilità, sia per la circolazione che per la percorribilità e la sosta. E questo in aggiunta ai danni già creati dalla realizzazione della ”tramvia”. Giorgetti si vanta tanto che fra due anni (e quindi è meglio prevederne quattro o cinque) si potranno raggiungere i quartieri fiorentini con percorsi ciclabili fino a quindici chilometri nel tempo di 6070 minuti. Alla strada il suolo tolto è enorme; e quanto rimasto per il transito è ridotto notevolmente. E l’automobilista fiorentino per parcheggiare il proprio veicolo trova enormi ostacoli, barriere continue e sempre più intralci.

Fabrizio B.