La prima della Jeanne Dark di Vacchi. Applausi convinti al Maggio

Non viene arsa sul rogo ma si salva in groppa a un asino alato la Giovanna d’Arco di Fabio Vacchi (nella foto) nel magico lieto fine del libretto che Stefano Jacini ha ricavato dalla Pucelle d’Orléans di Voltaire. Così si chiude Jeanne Dark, l’undicesima opera del compositore bolognese commissionata dal Maggio e andata in scena con un caloroso successo in prima assoluta l’altra sera alla Sala Mehta. La storia viene raccontata con moralismo acido e burlesco dallo stesso Voltaire, il bravo recitante Elia Schilton, intercalando una musica che gioca ad essere leggera ma mostra il rigore e la maestria di un ordito contrappuntistico spesso esteso dal piccolo organico strumentale in buca ai pregevoli inserti di polifonia sul palco.

Meno convince il consueto saliscendi del melodizzare atonale che ingenera un certo senso di monotonia. Alla riuscita concorre l’eccellenza dell’esecuzione del ContempoArtEnsemble e del coro diretti con precisione da Alessandro Cadario come il divertente spettacolo di Valentino Villa con scene di Serena Rocco e costumi di Gianluca Sbicca. La compagnia unisce la vivacità della recitazione alla capacità di sapersi destreggiare con la faticosa scrittura vocale. Ottime prove della protagonista Alexia Voulgaridou, del Gilles di Anicio Zorzi Giustiniani, dell’Agnese di Olha Smokolina, del Re di Alfonso Zambuto e dell’Asino di Michele Galbiati.