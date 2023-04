La prevenzione si fa vicino casa 800 visite offerte da Farmapiana

Seguendo il principio "prevenire è meglio che curare", Farmapiana propone quasi ottocento visite gratuite fra aprile, maggio e giugno: tre mesi nel segno della prevenzione e della cura della persona. L’azienda che gestisce le farmacie comunali di Campi, Signa, Lastra, Calenzano e Borgo San Lorenzo, propone un pacchetto di visite gratuite che vanno dalla misurazione del colesterolo al test del reflusso venoso, dalla MOC alle intolleranze alimentari fino alla prevenzione contro il melanoma. "È una grande soddisfazione che grazie alla crescita della nostra società si possano attivare percorsi di prevenzione rivolti ai cittadini dei nostri territori in forma completamente gratuita – afferma il presidente di Farmapiana Vanessa De Feo –. La nostra azienda, fedele alla propria mission, si attiva costantemente nell’ottica di prevenzione e di vicinanza alla comunità sostenendo iniziative che hanno al centro il benessere della persona. Tengo a sottolineare infine il ruolo dei nostri farmacisti, che ringrazio per il costante impegno, i quali sono essenziali in questo percorso educazione e sensibilizzazione". L’offerta di Farmapiana è così articolata: 300 posti disponibili per la misurazione del colesterolo (l’iniziativa non è riservata a chi fa già terapie farmacologiche, né ai pazienti con più di 70 anni), 180 per il test del reflusso venoso, 100 per la MOC, 100 per le intolleranze alimentari e 95 per la prevenzione contro il melanoma. In questo ultimo caso le visite sono organizzate, con la collaborazione della Misericordia di Campi Bisenzio, nell’ambito del progetto "Presidio Prevenzione Permanente". Inoltre sono disponibili 30 posti per massaggi linfodrenanti alle gambe per migliorare la circolazione del sangue. Come fare per accedere all’offerta? È sufficiente telefonare alle farmacie comunali e fissare il proprio appuntamento, ulteriori informazioni sul sito www.farmaciecomunalifarmapiana.it

Barbara Berti