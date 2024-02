La Presidentessa: ’Incarico faticoso e appassionante’

Abbiamo incontrato Giovanna Malgeri, prima donna ad essere stata presidente della SMS Rifredi.

Quali difficoltà ha incontrato nel suo mandato?

"Il momento più difficile è stato il lockdown del 2020: la SMS è stata chiusa per 18 mesi. Un vero disastro sociale ma anche economico: la SMS in quei mesi non aveva più nessun introito, ma doveva sostenere spese fisse. E dopo il lockdown, tanti avevano perso l’abitudine di ritrovarsi insieme agli altri".

Quali attività si svolgono oggi alla SMS?

"Aiuta la crescita culturale, ricreativa, sociale delle persone: il sostegno materiale non viene più offerto dagli anni Sessanta. Qui si svolgono presentazioni di libri, convegni, dibattiti, corsi di ballo, di scacchi, di teatro. Organizziamo corsi di italiano per stranieri e di ginnastica dolce per anziani. Ma qui si può anche giocare a carte, a biliardo e a tombola. Le attività sono gratuite e gestite da volontari".

Qual è stato un momento emozionante del suo mandato?

"Nel dicembre 2011, in seguito all’omicidio di Samb Modou e Diop Mor, qui in piazza Dalmazia per mano di un uomo in preda a follia razzista, la SMS costituì il punto di partenza di un imponente corteo contro il razzismo".