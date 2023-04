La preside licenziata per il David "Sarò sempre grata a Firenze"

"Vi sarò sempre grata per il supporto e l’attenzione che avete dedicato alla mia vicenda". Il tono della voce è sereno, ma anche intriso di un senso di liberazione. Il peggio è passato per Hope Carrasquilla, la ex preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era stato mostrato il David di Michelangelo, giudicato ‘pornografico’ da alcuni genitori. "Firenze è meravigliosa. È incredibile come mi abbiate dato il benvenuto. Siete riusciti a prendere una situazione negativa e a trasformarla in qualcosa di positivo", spiega la ex preside in visita alla redazione de La Nazione.

L’onda mediatica che l’ha travolta è stata di caratura internazionale, ma solo Firenze ha saputo dare una risposta di solidarietà adeguata. Così Hope Carrasquilla è atterrata in città, su invito del sindaco Dario Nardella, per ’riscuotere’ un po’ di quell’affetto che istituzioni e mondo della cultura le avevano promesso. E l’inizio del viaggio urbano poteva iniziare soltanto dalla fatidica Galleria dell’Accademia. "Il David è magnifico. La direttrice mi ha spiegato che l’Accademia è stata costruita intorno e per lui: questo mi ha impressionato. Abbiamo due dei nostri tre figli qui e mi hanno detto “mamma, la sua pelle sembra vera, come può essere marmo?”. Sono felice di aver fatto questa esperienza e sono grata al sindaco e alla direttrice dell’Accademia", ha aggiunto.

Oggi l’ex preside parteciperà a un confronto per parlare di arte e cultura e per interrogarsi su come sia possibile, nel 2023, considerare pornografica una pietra miliare dell’arte, simbolo di una città e di una fase cruciale della storia dell’umanità. "Dopo questa visita vorrei rafforzare la connessione fra gli studenti americani e i musei della città. Mi piacerebbe far conoscere meglio il Rinascimento negli Usa".