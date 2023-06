La preghiera del rione In chiesa don Agostino "Che possa tornare a casa"

Una preghiera collettiva, disperata e ricca di fede. È quella che ieri pomeriggio dopo le 17 ha riunito il rione di San Jacopino e la comunità peruviana. Tutti con le mani giunte e gomito a gomito, nella chiesa del Preziosissimo Sangue in via Boccherini, a poche decine di metri dall’ingresso dell’ex hotel Astor, dal quale la piccola Kata e sparita, inghiottita nel nulla. "Preghiamo per la bambina, per Kata, perché possa tornare dalla sua famiglia". A celebrarla è stato don Giuseppe, alla presenza di don Agostino Balboni, il parroco di via Boccherini. "Così – ha spiegato ieri ai presenti – rispondiamo all’invito del cardinale Betori. Cerchiamo di intercalare la parola di Gesù ai bambini, perché Gesù ai bambini gli voleva bene". Parte della comunità peruviana è legata alla parrocchia e, alcuni di loro, partecipano alla vita religiosa e si sposano proprio qui.

Molti di loro si fanno aiutare dalla Caritas e ritirano il pacco alimentare una volta al mese. È proprio a loro che il quartiere si e tutta la città sta stringendo in queste ore in una ricerca disperata. Il cardinale Giuseppe Betori aveva invitato tutti alla preghiera: "La Madonna sostenga e conforti in questo momento di angoscia la mamma della bambina e tutti i suoi cari. Un pensiero di gratitudine – aveva aggiunto – va a tutte le forze dell’ordine e a tutti coloro che senza sosta si stanno adoperando nelle ricerche della bimba e ci uniamo all’appello perché chiunque l’abbia vista o abbia notizie le comunichi subito". Una catena umana che ha impegnato tutti. Dalle ambulanze della Misericordia che hanno partecipato nella ricerca durante le prime 48 ore dalla scomparsa distribuendo su tutti i mezzi la foto della piccola Kata, fino all’iniziativa adottata da 24 radio locali toscane del consorzio Dab+, in modo da visualizzare la foto della bambina sulle autoradio al posto dei dischi in programmazione e in odo che anche i taxi fiorentini abbiano sempre la foto in vista per mostrarla ai clienti. All’impegno dei ricercatori e degli inquirenti si aggiunge quello della comunità peruviana che per quattro volte da sabato è scesa in strada con fiaccole e cartelloni intonando cori per chiedere la liberazione di Kata.

Sono state decine e decine le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine di persone che avrebbero avvistato la piccola da sabato a oggi. L’ultimo segnale al vaglio degli inquirenti, è una telefonata muta ricevuta dalla madre della bambina, nella mattina di giovedì.

Dall’altro lato del telefono soltanto il pianto di una bambina, poi l’autore della telefonata ha buttato giù. Un messaggio dei rapitori per far capire che la bimba è viva? Oppure, ancora, il gesto di un mitomane che per uno

scherzo crudele si diverte a torturare due genitori disperati? A

stabilirlo saranno le indagini. Se

però la prima ipotesi fosse corretta, si tratterebbe del primo vero segnale lanciato da chi ha

preso la piccola di 5 anni, sparita dal cortile dell’ex hotel Astor

sabato scorso dove sarebbe stata avvistata per l’ultima volta alle 15.13.