La preghiera dei diecimila. E la moschea vuole crescere

FIRENZE

Ramadan fiorentino dai tanti sapori. La melodia della preghiera, l’ultima del periodo del digiuno, e i silenzi che prevede il rito ‘circondati’, in sottofondo, dai clacson e dal chiasso del traffico frenetico di Firenze, quello che attraversa le Cascine e che passa da strade ancora più lontane.

Qui, la comunità sta mettendo basi più solide, con la nuova moschea che potrebbe diventare anche più grande, ma là, in Medio Oriente, c’è dolore e guerra.

C’è tutto questo nell’ultimo atto che ieri mattina ha chiuso il mese del digiuno e che la comunità islamica ha organizzato, come successo negli ultimi anni, nel prato del Quercione, alle Cascine.

In quello ‘slargo’ d’erba, gremito da fedeli che si inginocchiano davanti a una maxi-bandiera della Palestina piantata per terra per mandare un abbraccio corale al popolo di Gaza.

"Credo che saremo circa 10.000", fa il conto a spanne l’imam Izzeddin Elzir.

"La settimana scorsa abbiamo aperto la nostra nuova moschea".

Va avanti, insomma, "il processo di interazione tra i cittadini per una città sempre più accoglienta, che invoca una pace giusta nel nostro territorio e in tutto il mondo". Lo dice mentre i vertici della comunità annunciano, nel corso della preghiera (con tanto di inviti a donare), l’interessamento della comunità a un altro locale accanto alla nuova moschea di piazza dei Ciompi.

Uno spazio da circa 400 metri quadrati nello stesso palazzo, dicono, che dovrebbe costare 760.000 euro.

E su cui dovrebbe essere partito un primo acconto.

Una nuova operazione firmata dalla comunità su cui, però, l’imam preferisce mantenere i toni bassi: "Stiamo trattando, ma aspettiamo ancora un po’", prima di dare l’affare per fatto.

E’ quindi il sindaco Dario Nardella, che ha portato un saluto prima della preghiera, a concentrare il suo ragionamento sulla moschea che è già funzionale ed è vicina alla sua inaugurazione.

"Dobbiamo aver paura dei luoghi dove si vieta alle persone il diritto fondamentale di pregare e non di quelli dove ognuno può coltivare la propria religione nel rispetto degli altri e in piena libertà - ha aggiunto Nardella -. Credo che in questa conclusione del Ramadan possiamo esser soddisfatti del fatto che i fedeli hanno già iniziato a usare la nuova moschea in piazza dei Ciompi. Una vicenda che è stata strumentalizzata ingiustamente dal punto di vista politico per molti anni ma che abbiamo portato in fondo, con l’aiuto di tutti. È un altro degli obiettivi di cui sono molto orgoglioso perché siamo stati davvero tanti anni a discutere, ragionare, litigare sulla nuova moschea". Per Nardella "oggi possiamo dire che nel centro di Firenze i fedeli delle comunità musulmane hanno un luogo decente e non un garage o un sottoscala dove coltivare le proprie attività religiose, pregare".

red.cro.