La poliziotta in prima linea: "Tra paura e speranza, le donne ancora pensano ‘Lui può cambiare’"

Firenze, 21 novembre 2023 – “Le donne non sempre denunciano perché pensano ’lui può cambiare’". E’ quanto racconta Maria Cristina Papa, dirigente della Divisione anticrimine della questura di Firenze, da cui dipende anche l’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, la cui responsabile è il commissario capo Nadia Giannattasi.

Di cosa vi occupate?

"Di vittime di violenza di genere, nella fase di prevenzione".

Cioè?

"Maltrattamenti in famiglia e stalking sono forme di violenza particolarmente rilevanti che se non gestite con tempismo e professionalità, sono tali da poter sfociare in fatti di reato ancor più gravi. Per prevenire e contrastare questi fenomeni, ci occupiamo di riconoscere, anche d’iniziativa, i segnali di rischio e valutarne la pericolosità, applicare le norme e tutelare le vittime, operare in maniera efficace e in rapporto sinergico con tutte le istituzioni e gli operatori, dall’Autorità giudiziaria ai centri di assistenza, chiamati ad affrontare questi casi".

Come si previene?

"Dal punto di vista normativo c’è l’ammonimento del questore, strumento amministrativo, per violenza domestica e per atti persecutori".

Le differenze?

"L’ammonimento per violenza domestica scatta su segnalazione non anonima ed è procedibile d’ufficio. La vittima, al tempo stesso, può fare denuncia per percosse e se la condotta è reiterata scatta d’ufficio il reato per maltrattamento. L’ammonimento per atti persecutori parte su istanza della vittima e in assenza di querela. In questo caso, se viene violato, scatta d’ufficio la denuncia o in flagranza anche l’arresto".

Può fare un esempio?

"Il personale delle volanti interviene per una lite in famiglia. A quel punto ricostruisce la situazione, anche raccogliendo informazioni da terze persone. Quindi si valuta l’ammonimento. In caso di minacce e molestie serve, invece, l’istanza della parte offesa che deve descrivere e supportare la condotta violenta subita con documenti come screenshot dei messaggi, fotografie, telefonate e altro. Se l’ammonimento viene violato scatta la denuncia".

Una vittima può anche denunciare subito?

"Sì. E l’ufficio denunce prevede la tutela della vittima che deve descrivere i fatti per far partire le indagini. Trattandosi di vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell’ambito di relazione di convivenza si applica il ’codice rosso’, che ha una tempistica più veloce proprio per tutelare le vittime".

Quanti casi ci sono in media a Firenze?

"I numeri sono difficili da quantificare perché ci si può rivolgere alla polizia ma anche ai carabinieri o ai centri antiviolenza. Posso dire che oltre il 60% delle vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali sono donne".

Un trend in crescita: perché?

"E’ aumentata la propensione a far emergere i casi di violenza grazie all’attività di prevenzione anche con le scuole e alle tante campagne informative. Diciamo che la vittima oggi ha più informazioni e più strumenti a disposizione. Ma resta una parte importante di sommerso".

Perché non si denuncia?

"Perché non vengono compresi subito i comportamenti violenti, perché le donne non vogliono danneggiare l’uomo maltrattante o anche perché pensano che l’uomo possa cambiare".

Sono mostri gli uomini maltrattanti?

"Posso dire che quando chiamiamo un uomo per un ammonimento del questore, c’è chi in modo irritato e agitato dichiara di non aver fatto niente, c’è chi resta in silenzio e ascolta, chi non ha alcuna reazione e chi, infine, accetta l’aiuto. E devo dire che in questa casistica rientrano soprattutto i giovani".

Maltrattamenti e stalking sono reati-spie verso qualcosa di più grave?

"Sono già reati e possono essere spie di qualcosa di più grave. E’ per questo che bisogna subito denunciare o comunque chiedere aiuto. E in questo la prevenzione è fondamentale. Noi facciamo iniziative nelle scuole, parliamo di violenza e bullismo e i ragazzi, magari al termine dell’incontro, non davanti ai compagni, vengono a chiederci ulteriori informazioni raccontandoci una determinata situazione. E già quello è un primo campanello d’allarme".