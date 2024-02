La politica in lutto. Tutte le stagioni di Beppe. Portò Palazzo Vecchio in viaggio sulla tramvia

FIRENZE

Se n’è andato, all’età di 85 anni compiuti lo scorso 5 dicembre, l’ex vicesindaco di Firenze Giuseppe Matulli. Nato a Marradi nel 1938, padre di tre figli, Beppe per i suoi tanti amici, è stato uno storico esponente della Dc toscana. Deputato, sottosegretario al ministero della pubblica istruzione con i governi Amato e Ciampi, ha legato la sua attività a Palazzo Vecchio alla nascita della linea 1 della tramvia. Dopo la laurea all’università di Firenze in economia e commercio, è stato ricercatore di statistica. Dopo aver svolto il ruolo di assessore nel paese natìo, Marradi, nel 1970 approdò al consiglio regionale toscano con la Democrazia Cristiana. Tornò in Regione dopo la tornata elettorale del 1985 e ci rimase due anni: nel 1987 raggiunse il Parlamento. Nel frattempo, sin dal 1983, aveva assunto la segreteria toscana della Dc ed era entrato nella direzione nazionale. Negli anni turbolenti di tangentopoli, Matulli stava lavorando alla riforma della scuola superiore: quella legge però, nonostante il 90% dei consensi al Senato, non vide la luce per la prematura fine della legislatura.

Era il 1994 e l’anno successivo, alle elezioni comunali, si candidò e vinse le elezioni nella “sua“ Marradi, diventando sindaco. Il ritorno alla politica locale non fu un ridimensionamento, ma un rilancio: terminato il mandato in Alto Mugello, si ritrovò a Palazzo Vecchio. Assunse la carica di vice del sindaco Domenici nel 2002, dopo un piccolo terremoto causato dalle dimissioni di tre assessori della Margherita, all’epoca guidata da un giovanissimo Matteo Renzi. Matulli sarà vicesindaco anche nella successiva legislatura, sempre con Domenici, terminata nel 2009. Ha fatto ancora l’assessore, a Scandicci, nel 2014.

Oggi, era il presidente dell’Istituto storico della Resistenza.

"È stato un politico di rango, ha servito la Repubblica italiana, il Comune di Firenze e il suo paese di origine, Marradi, sempre con grande capacità politica e passione", ha ricordato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, annunciandone la dipartita. Per il segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, "con Giuseppe Matulli se ne va un politico lungimirante e un amministratore concreto, che si è sempre messo a servizio della cittadinanza. L’impegno, la passione e la visione di Beppe ci accompagneranno in tante battaglie". Mentre per Sara Funaro, candidata sindaca del centrosinistra, "Matulli era un politico di spessore e un amministratore capace"

"Con Beppe perdiamo un uomo da cui ho tratto tanti e bellissimi insegnamenti - il ricordo del governatore Eugenio Giani -. Se ne va un politico di cui mi ha sempre colpito la grande forza ideale che era capace di calare nella concretezza dell’amministrare, dando a questa una visione sempre a favore della cittadinanza". "Matulli mi ha insegnato l’impegno, la bella politica, il rispetto per le istituzioni, il valore della storia, l’importanza delle idee", le parole di Stefania Saccardi. "Diciamo addio ad un esponente politico che ha sempre lavorato in modo infaticabile al servizio della comunità", ha dichiarato il deputato Pd Federico Gianassi.

"Tante le battaglie che abbiamo combattuto su fronti contrapposti a Palazzo Vecchio - ha detto il deputato Fdi Giovanni Donzelli -: un uomo di cultura di cui ricordo l’acume, la lealtà e la correttezza istituzionale che lo hanno sempre contraddistinto. Una persona perbene il cui operato rimarrà nella storia politica di Firenze. Alla sua famiglia porgo le mie condoglianze". Si unisce al cordoglio Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli: "Conoscevo Beppe Matulli da quando eravamo insieme alla facoltà di economia e commercio", "ci siamo poi ritrovati con diversi ruoli in Parlamento. Era un politico cattolico della vecchia scuola, con grande capacità di formare giovani nella Dc prima e nel Pd poi".

Cecilia Del Re gli ha dedicato un post sui social: "Non dimenticherò mai il fatto che tu non mi abbia lasciato da sola nel momento di massima difficoltà". Rosy Bindi ha ricordato che Matulli era un "componente autorevole del Comitato per il centenario della nascita di don Milani, fino a pochi giorni fa ha partecipato attivamente ad organizzarne il ricordo. Aveva conosciuto il priore a Barbiana e con lui ha lavorato da giovane ricercatore, assimilandone la lezione. Il Signore lo accolga nella Sua Pace". "Ho avuto la fortuna di incontrarti alla fine degli anni ‘80 - il ricordo di Giovanni Carta, portavoce del sindaco Nardella e, prima, di Renzi -. Il mondo stava cambiando e io mi ci sono tuffato insieme a un bel gruppo di giovani: ci hai dato spago e ci hai spinto a crescere".

All’Istituto storico della Resistenza, Matulli ha dato "un contributo notevole al rafforzamento istituzionale del nostro Istituto - il commento -. Abbiamo avuto la fortuna di poter conoscere la sua squisita umanità, oltre alle sue ben note qualità politiche e culturali, che lo hanno reso punto di riferimento per tanti, e per tutti noi in questi anni".

ste.bro.