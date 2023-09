La politica giudiziaria. Procura, ecco il nuovo capo. Spiezia si insedia il 3 ottobre

FIRENZE

Conto alla rovescia per l’arrivo di Filippo Spiezia (nella foto) alla guida della procura di Firenze. Il 3 ottobre, come ha annunciato con una comunicazione ai componenti dell’ufficio, dopo aver salutato Eurojust, prenderà servizio nella stanza all’ottavo piano che è stata di Giuseppe Creazzo.

Ad attendere Spiezia alcune patate bollenti, bollentissime. Come ad esempio il processo Open. Il senatore Matteo Renzi, nella veste di imputato, ha annunciato nella sua enews che anche venerdì prossimo sarà al palagiustizia per l’udienza preliminare di quello che ha definito il "processo più ridicolo degli ultimi anni".

"I pm di Firenze - ha aggiunto - ci spiegheranno come intendono andare avanti nel processo dopo che la Corte di Cassazione li ha bocciati, la Corte Costituzionale li ha bocciati ed è stata ufficialmente richiesta contro di loro l’apertura del procedimento disciplinare".

Spiezia ha battuto il collega Ettore Squillace Greco (attuale capo di Livorno) in una votazione del Csm al cardiopalma. Dove è stato decisivo il voto “doppio“ del vicepresidente Fabio Pinelli (che il processo Open lo conosce bene, essendo stato con Nino D’Avirro il difensore di un altro imputato eccellente, l’avvocato Alberto Bianchi) ma anche alcune astensioni, tra cui quella della presidente della Cassazione Margherita Cassano (che a Firenze è stata presidente della corte d’Appello).

E proprio oggi, il plenum torna a riunirsi. All’ordine del giorno c’è proprio l’elezione del procuratore generale. Dopo la sconfitta per un voto, Ettore Squillace Greco è stato proposto all’unanimità per il ruolo che è stato di Marcello Viola, attuale procuratore capo di Milano. E oggi, il Csm è chiamato a esprimersi su una decisione che pare scontata.

Non era scontato che Squillace Greco, forte in un curriculum di tutto rispetto, non facesse ricorso al Tar per la sua sconfitta. Interpellato sulla questione alcune settimane, ha preferito non esprimersi. Forse, la prospettiva di un ruolo altrettanto prestigioso, sempre a Firenze (la città dove ha già lavorato come magistrato della Dda), ha sopito la voglia di una battaglia giudiziaria che certo non avrebbe portato serenità in quel di Novoli.

