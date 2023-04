La politica dei ragazzi Nasce ufficialmente la consulta dei giovani

La giunta comunale di Pontassieve ha dato il via formalmente alla nascita della Consulta dei Giovani. Un vero e proprio organo consultivo e propositivo con il compito di promuovere la partecipazione di ragazze e ragazzi alla vita sociale del territorio. "La Consulta – dice l’assessore alle politiche giovanili Giulia Borgheresi – sarà uno strumento che consentirà alle ragazze e ai ragazzi di giocare un ruolo attivo sul territorio, attraverso proposte ed iniziative". Il percorso di costituzione della Consulta parte da lontano, ovvero dal sondaggio ‘Pontassieve ascolta’ nel 2022, che ha coinvolto trecento ragazzi e che è proseguito con un ciclo d’incontri. Tutti i giovani fra i 14 ed i 25 anni, residenti o legati per qualsiasi interesse a Pontassieve, che vogliono far parte di questo nuovo gruppo potranno entrare nella Consulta presentando domanda tramite il modulo online https:forms.gletk31Trn2s3PFHLVS9. Per informazioni 0558360367 o alla mail [email protected]

Leonardo Bartoletti