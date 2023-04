La plastica ritorna e diventa arte Ai Gigli scocca ’The Plastic Age’

di Barbara Berti

La plastica a volte ritorna. Ma in maniera creativa. Fino al 26 aprile al centro commerciale I Gigli c’è ‘The Plastic Age – Un progetto di educazione ambientale’, un evento, innovativo nel suo genere, nato dalla collaborazione con il progetto Archeoplastica, il cui fondatore Enzo Suma, negli ultimi dieci anni, ha raccolto oltre 500 rifiuti plastici, risalenti fino a oltre 50 anni fa, rinvenuti sui litorali italiani. Ora quegli oggetti sono in mostra – ben 25 teche con ‘reperti’ recuperati in mare - per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento da plastica e promuovere un uso più consapevole e responsabile di questo materiale. Previsti poi laboratori di riciclo creativo (dal lunedì alla domenica, dalle 16 alle 20), visite guidate per gli studenti delle elementari e il 22 aprile, in occasione dell’Earth Day, la street band ‘Pulsar Percussion’, un gruppo di giovani musicisti che ha ridato vita a bidoni e secchi trovati abbandonati in giardini e strade trasformandoli in strumenti musicali, allieteranno i clienti con un’esibizione itinerante. "La consapevolezza dei nostri gesti è fondamentale per il rispetto dell’ambiente in cui viviamo, ogni nostra azione, come ci insegna questa mostra, ha una reazione nel futuro" dichiara il direttore, Antonino D’Agostino. "I Gigli si è impegnato negli ultimi anni in progetti di sostegno e sviluppo nell’ambito della responsabilità sociale e ambientale. ‘The Plastic Age’ è una delle attività di punta di quest’anno, insieme a molti altri progetti" aggiunge Stefano De Robertis, Marketing manager presso Eurocommercial Properties, società proprietaria de I Gigli, mentre per Gerarda Napoli, retail marketing manager Savills, società di gestione del centro commerciale "è importante che tutti i principali punti di riferimento di una comunità cooperino in sintonia per educare bambini e adulti alla gestione della plastica".