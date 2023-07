La plastica diventa amica Arriva l’eco compattatore Taglio del nastro alla Coop

Inaugurato ieri mattina nel parcheggio del supermercato di via Carlo del Prete l’ecocompattatore per il recupero e il riciclo delle bottiglie di plastica. Per i soci e clienti un punto o un centesimo per ogni bottiglia conferita. A questa prima installazione, ne seguiranno altre a Firenze e in Toscana. Al taglio del nastro erano presenti Andrea Giorgio, assessore all’Ambiente, Cristiano Balli, presidente del Quartiere 5 e Viviana Quaglia, presidente Sezione soci Coop Firenze nord ovest. Anche grazie alla stretta collaborazione con il Comune e Coripet, questo è il secondo ecocompattatore installato in un Coop.fi fiorentino, dopo quello attivato il 6 giugno presso il Centro Gavinana, in piazza Bartali. All’installazione ne seguirà a breve un’altra nel Coop.fi di Ponte a Greve, con l’obiettivo di fornire a soci e consumatori un servizio molto apprezzato, che stimola comportamenti virtuosi, contrasta l’abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare per dare alle bottiglie di plastica a una seconda vita. Gli ecocompattatori sono macchinari dove i cittadini possono consegnare le bottiglie in PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Il ciclo virtuoso inizia da qui, con il conferimento delle bottiglie nel compattatore – dove vengono ridotte in cubetti di plastica – e continua poi in un impianto di lavorazione dove questo materiale, con una logica bottle to bottle, viene interamente riciclato e avrà una seconda vita come nuove bottiglie.