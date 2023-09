La pista degli olimpionici Lavori terminati al Ridolfi

di Antonio Passanese

FIRENZE

E’ terminato il rifacimento della pista al coperto del Firenze Marathon Stadium ‘Luigi Ridolfi’ di atletica leggera. L’intervento si era reso necessario perchè il manto era ormai degradato e alcune attrezzature erano diventate obsolete. I lavori, finanziati grazie ad un investimento del Comune di 250mila euro, permetteranno di mantenere gli alti standard di qualità necessari a garantire lo svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera a livello nazionale e internazionale. Senza dimenticare che lì si allenano molti atleti di vertice, come saltatrice in lungo Larissa Iapichino, vincitrice di tre tappe della Diamond League (Firenze, Stoccolma, Montecarlo) e quinta ai recenti campionati mondiali di Badapest, Leonardo Fabbri, argento agli ultimi mondiali di Budapest, e Samuele Ceccarelli campione europeo indoor sui 60 metri.

Il manto (che ha una superficie complessiva di 2200 metri quadrati) è stato completamente rinnovato secondo quanto prescritto sia dal regolamento della federazione italiana di atletica leggera che di quella mondiale.

"L’amministrazione prosegue nel suo lavoro per dotare Firenze di impianti di alto livello a vantaggio di tutti – ha sottolineato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – sia dei grandi atleti e atlete che abbiamo la fortuna e l’orgoglio di avere nella nostra città, sia dello sport di base e, quindi, dei centro giovanili delle tante società fiorentine".

Per Guccione, gli interventi voluti per la pista del Ridofli rappresentano "un esempio di come intendiamo lo sport in questa città e del ruolo importante che riveste per noi". Soddisfazione anche da parte del direttore operativo di Atletica Firenze Marathon, Luca Amoroso: "Con questi lavori viene migliorato il Ridolfi e offriamo ai nostri atleti un impianto performante per poter raggiungere obiettivi sempre più importanti".