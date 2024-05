La Pira, politica e servizio. Un mistico come sindaco

Giorgio La Pira, un visionario, un mistico, un personaggio chiave della politica italiana che svolgeva il suo ruolo istituzionale come una missione. E che amava Firenze come "nulla altro al mondo". Il Sindaco Santo, a cui va il merito di aver ideato e progettato l’Isolotto, amministrò il capoluogo dal 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965 rendendosi protagonista anche di alcune importanti battaglie sul diritto al lavoro, come quella per scongiurare la chiusura della Pignone. Il nuovo podcast de La Nazione è dedicato a lui. Intitolato ’Il mistico che si fece sindaco: Giorgio La Pira’, è firmato da Antonio Passanese. Uomo di fede, di battaglie civili e politiche, per la Pira le cose importanti erano il lavoro, la casa e il pane. Il percorso terreno di Giorgio la Pira si chiuse il 5 novembre 1977. Il quotidiano La Nazione ne diede notizia con queste parole: "Giorgio La Pira è morto. Il suo fisico, già duramente provato da un attacco cerebrale, non ha resistito a un blocco renale con complicazioni febbrili. L’ex sindaco di Firenze si è spento poco dopo le 19 in una camera della casa di cura Piccola Compagnia di Maria dove era ricoverato da diverso tempo. Fuori dalla casa di cura c’era poca gente, soprattutto gente semplice e anonima venuta a chiedere notizie del professore".

I podcast fanno parte del progetto editoriale "Lo dice La Nazione" avviato il primo aprile, che offrirà, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. L’obiettivo infatti è quello di raccontare la città e le città che non ti aspetti, anche oltre i confini di Firenze, attraverso le voci nei nostri cronisti. Collegarsi sarà facilissimo: troverete sul quotidiano o sul sito online l’articolo dedicato al podcast. Basterà digitare questo indirizzo – https://www.quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione – per ottenere l’elenco di tutte le puntate online. E sono già molte, tutte da scoprire.