La pioggia di soldi e interventi spiegata e illustrata a teatro

Ordine e Fondazione degli Architetti di Firenze hanno scelto Marradi come luogo significativo, dal quale avviare un approfondimento sulle opportunità di sviluppo date dal Pnrr. E così domani pomeriggio, dalle 14.30, al teatro degli Animosi, in collaborazione con il Comune di Marradi, si tiene un’iniziativa nell’ambito del progetto "Fine cantiere 2026: Strategie urbane, strumenti e attori per la costruzione del futuro della Città metropolitana di Firenze", che ha l’obiettivo di esplorare il futuro e la visione della Città metropolitana a partire dalla grande opportunità che il Pnrr costituisce in termini di risorse, progettualità, utilità e qualità delle trasformazioni urbane.

"L’attività per il 2023 del progetto ‘Fine Cantiere 2026’ – spiega il presidente di Fondazione Architetti Firenze Silvia Ricceri - non ha scelto casualmente il Comune di Marradi come prima tappa per sviluppare i propri temi sul territorio metropolitano: meno di 3000 abitanti e una superficie superiore al Comune di Firenze, al confine con l’Emilia Romagna, area interna e tipicamente identificato come territorio ‘fragile’. L’area si è però distinta in questi anni per aver ottenuto numerosi finanziamenti grazie ai quali è in corso di attuazione una concreta strategia di riqualificazione urbana, portando benefici al territorio e ai cittadini. Un’ampia e partecipata condivisione di tali progettualità è il viatico migliore per dare forma e velocità agli interventi cantierizzati e renderli comprensibili alla cittadinanza".

A Marradi sono previsti tre tavole rotonde, più una discussione finale con i cittadini. Nel primo panel, dal titolo,’L’opportunità per i piccoli Comuni’ intervengono il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il direttore di Anci Toscana Simone Gheri, il consigliere dell’Ordine degli Architetti Camilla Perrone e il collega della Fondazione Simone Scortecci. Nel secondo panel, ‘Strategie ed esperienze nei Comuni appenninici’, spazio alle testimonianze dei sindaci di Scarperia e San Piero Federico Ignesti e di San Godenzo Emanuele Piani e del coordinatore del Piano strutturale intercomunale del Mugello Gianfranco Gorelli.

Infine all’ultimo confronto, su ‘Buone pratiche e progetti’, partecipano il progettista di Urban Life Sara Naldoni e il rappresentante mugellano dell’Ordine degli Architetti Silvia Ciucchi. "I piccoli Comuni possono essere una chance per la ripresa e la resilienza grazie all’impegno congiunto della politica e della tecnica – nota il presidente dell’Ordine degli Architetti Andrea Crociani (foto) –. In certi casi si trasformano in veri e propri cantieri di sperimentazione e innovazione".

Paolo Guidotti